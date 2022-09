Klosteranlage Havelberg: Streifzug durch 800 Jahre Baugeschichte

Rund 800 Jahre in der Geschichte zurück ging es am Sonntag im Havelberger Prignitz-Museum. Zum Tag des offenen Denkmals stand die Klosteranlage am Dom im Mittelpunkt.

Museumsleiterin Antje Reichel berichtete den Teilnehmern der Führung in der heutigen St.-Norbert-Kapelle der katholischen Kirche über frühere Nutzungen. Unter anderem hatte in dem einstigen Cellarium des Klosters der Gerichtsdiener seine Wohnung.

Havelberg - Wandlungen gab es in den 800 Jahren des romanischen Backsteinbaus am Havelberger Dom etliche. Von einigen davon erfuhren die gut 30 Besucher des Prignitz-Museums Havelberg, die an der Sonderführung anlässlich des Tages des offenen Denkmals am Sonntag teilgenommen haben. Dieser stand in diesem Jahr unter dem Motto „KulturSpur – Ein Fall für den Denkmalschutz“. Auch diesen Spuren aus den vergangenen zwei Jahrhunderten widmete sich Museumsleiterin Antje Reichel.