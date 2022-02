Kopfverletzung erlitten: Radfahrer stürzt auf Sandauer Brücke in Havelberg

Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein Fahrradfahrer (69) in Havelberg zu Fall und verletzte sich dabei nach Polizeiangaben schwer.

Die Unfallstelle auf der Sandauer Brücke in Havelberg.

Havelberg (vs) - Beim Sturz mit einem Fahrrad verletzte sich am Mittwoch (9. Februar) ein Mann (69) in Havelberg schwer.

Wie die Polizei mitteilt, war der 69-Jährige gegen 9.20 Uhr mit seinem Rad auf der Sandauer Brücke in Richtung Uferstraße unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall kam. Bei dem Sturz erlitt der Senior eine Kopfverletzung. Er musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden, berichten die Beamten.