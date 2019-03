Damit schon die Kleinsten Gleichaltrige kennenlernen und sich Eltern austauschen können, gibt es in Havelberg einen Krabbelkreis.

Havelberg l Der Krabbelkreis am Havelberger Dom trifft sich an jedem ersten Dienstag eines Monats. Für den Fastnachtsdienstag hatte Katharina Bensch zu einer kleinen Faschingsparty eingeladen, bei der es Pfannkuchen zum Naschen und Singspiele zum Mitmachen gab. Beim Lied „Schaut, wer ist denn heute da“ kamen Elias, Markus, Pia, Lucy, Emma und Celina mit ihren Mamas in die Kreismitte und hüpften. Bei „Die Igel machen Sonntagfrüh eine Seegelbootpartie“ schaukelten die Kinder auf den ­Knien ihrer Mamas kräftig mit. Alle Mamas und auch Papas sind zu diesen Treffen im Pfarrhaus am Propsteiplatz in Havelberg gern gesehen – egal, ob sie kirchlich sind oder nicht. Es geht darum, dass sich die Erwachsenen bei Fragen rund um den Nachwuchs austauschen können und die Kinder gemeinsam spielen.

Beim nächsten Treff am 2. April wird auf Ostern geschaut. „Da wollen wir kreativ werden, soweit das mit den Kleinen schon geht“, kündigt Katharina Bensch an. Handdruck zum Beispiel können auch die Jüngsten schon. Beginn ist um 9.30 Uhr im Pfarrhaus. Derzeit sind Muttis dabei, deren Kinder sieben Monate bis knapp zwei Jahre alt sind. Es kommen immer wieder neue Interessierte hinzu. Andere scheiden aus, wenn sie nach der Elternzeit wieder arbeiten gehen. Etliche der Teilnehmer kommen dann dienstags um 16.15 Uhr zum Spatzenchor im Musiksaal am Dom. Der ist für Kinder ab drei Jahren gedacht, jüngere Geschwisterkinder machen aber auch schon gerne mit.