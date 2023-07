In Schollene wird der Brückenneubau am Seegraben vorbereitet. Ein Kran hob am Dienstag die vormontierte Behelfsbrücke an ihren Platz.

Kran setzt in Schollene am Seegraben Behelfsbrücke ein

Am Dienstag wurde in Schollene am Seegraben die Behelfsbrücke mit einem Kran an ihren geplanten Platz neben der alten Brücke gehoben.

Schollene - In Schollene geht es mit dem Bau der Brücke am Seegraben voran. Am Dienstagabend konnte nach langer Vorbereitung die neue Behelfsbrücke für die geplante einspurige Umfahrung in Schollene an ihren Platz neben der alten Brücke gehoben werden. Wenn alle Nacharbeiten erledigt und die Zufahrten zur Brücke hergerichtet sind, kann bald der Verkehr über diese provisorische Brücke rollen.