Mitarbeiter des Havelberger Krankenhauses und engagierte Bürger bereiten für Donnerstag, 25. Juni, eine Großdemo vor.

Havelberg l Die Organisatoren sehen diesen Protest als letzte Chance, das Krankenhaus in Havelberg zu retten. In verschiedenen Gesprächen mit Politikern wurden sie darin bestärkt, nicht nachzulassen mit dem Protest. „Wir hoffen, dass wir noch einmal viele Hunderte aktivieren können, damit sie mit ihrer Teilnahme zeigen, wie wichtig ihnen das Krankenhaus hier vor Ort ist“, sagt Holger Schulz, der zusammen mit Rosemarie Busse die Demo angemeldet hat.

Damit viele vom Termin erfahren, arbeitet die Demo-Vorbereitungsgruppe intensiv an Plakaten und Handzetteln. Holger Schulz hat seinen Autoanhänger als großes Werbeschild umgebaut und stellt ihn täglich an Einkaufsmärkten ab. Am Freitag will er ihn auf dem Frischemarkt auf der Stadtinsel präsentieren. Der Betriebsrat verschickt per E-Mail Einladungen an Politiker. „Wir kämpfen für die medizinische Grundversorgung vor Ort und unsere Arbeitsplätze“, heißt es darin. Am Donnerstag, 18. Juni, ist um 12 Uhr wieder Aktive Mittagspause vor dem Krankenhaus.