Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Einheimische Äpfel trifft man in schicker Schale zur Grünen Woche in Berlin und in den Läden in Havelberg. Da kann Obst aus Deutschland mit kurzen Lieferwegen glänzen, noch dazu in verschiedenen Sorten, auch im kalten Januar. Ein Tag von diesem Wintermonat ist dem deutschen Apfel gewidmet, es ist alljährlich der 11. Januar. Doch wie hoch ist der Anteil deutscher Apfelsorten in den Märkten der Domstadt? Die Volksstimme hat bei fünf Anbietern in die Obstkisten geschaut und eine gute Auswahl entdeckt.