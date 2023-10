Handwerker arbeiten an der Kirche in Sandau im Kreis Stendal auf mehreren Baustellen. Sie erneuern Fenster am Kirchenschiff sowie Dach und Decke im Seitenschiff.

An der Kirche in Sandau im Kreis Stendal werden Fenster erneuert. Hier bauen Andrea Wilde (außen) und ihr Mitarbeiter ein Fenster mit Belüftungsklappe ein.

Sandau. - Gut vorangekommen sind die Bauarbeiten an der Kirche in Sandau. Man sieht außen und innen viel von dem, was bisher geschafft wurde. Peter Busse vom Gemeindekirchenrat freut sich, dass mit der zur Verfügung stehenden Bausumme in Höhe von 130.000 Euro in diesem Jahr eine Menge erreicht wurde.