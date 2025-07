Kreis Stendal: Führerschein trotz Handicap an mehreren Standorten

Fahrlehrer Nico Liebsch bildet an seinen Standorten in Havelberg, Tangermünde, Wittenberge und Perleberg Fahrschüler mit Handicap aus.

Havelberg. - Eine besondere Ausbildung bietet die Fahrschule von Nico Liebsch aus Havelberg jetzt an ihren Standorten in Havelberg, Tangermünde, Perleberg und Wittenberge an. Hier können Menschen mit Handicap, mit Behinderung oder Einschränkung, einen Führerschein erwerben. Ein Gewinn für alle, die wieder selbst Auto fahren wollen oder erst damit anfangen. Das war für die Fahrschule mit einiger Vorbereitung verbunden.