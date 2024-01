Fitness mit dem Riesenpfannkuchenlauf steht am Dreikönigstag in Sandau im Kreis Stendal stehen auf dem Programm. Beim Pokallauf geht es für Sportler nach Zeit.

Sandau. - Gut vorbereitet ist alles für den 33. Riesenpfannkuchenlauf in Sandau am Sonnabend. Bevor dort am Dreikönigstag 14 Uhr der Startschuss an der Sporthalle fällt und die Läufer auf kurzen und längeren Strecken ihre Fitness testen, gab es einen Probelauf in Sandau. Der Test der Gruppe mit Organisator Marian Buhtz war wichtig, um zu sehen, dass für die Läufer alles sicher ist. Zuvor hatte Marian Buhtz den Streckenverlauf schon gekennzeichnet.

Durch das Hochwasser in der Elbe gibt es bisher keine Einschränkungen. Führt eine Laufstrecke auf dem Deich entlang, ist das Laufen auf der Deichkrone zugelassen. Vor der Laufveranstaltung wird auch noch im Stadtpark an der Halle für Sauberkeit gesorgt.

Wer kurz entschlossen ohne Zeitnahme mitlaufen möchte, kann sich vor Ort bei „Fanni“, dem Laufsymbol an der Halle, per Zetteleinwurf melden. Das Startgeld beträgt 2 Euro für Teilnehmer ab 14 Jahren. Pokalläufer für die 8,3-Kilometer-Strecke sollten sich online registrieren – www.riesenpfannkuchenlauf-sandau.de.

Die Fähre Sandau wird Sonnabend und Sonntag jeweils zwischen 9 und 18 Uhr in Betrieb sein.