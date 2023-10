Angehörige, Bewohner und das Team vom Senioren-Wohnpark in Schollene saßen gemeinsam an der langen Tafel mit Kaffee und Kuchen.

Schollene - Zu einem Nachmittag für Bewohner und Angehörige hatte der Senioren-Wohnpark in Schollene eingeladen. Dabei stand das Kennenlernen im Mittelpunkt. An der Kaffeetafel saßen neben den Gästen auch Mitglieder vom Pflegeteam. Sich Zeit füreinander nehmen, schauen, wer ist hier schon länger, wer ist neu in der Runde, zuhören, plaudern, das war an diesem Nachmittag wichtig. Einrichtungsleiterin Ina Vandrey freute sich, dass zirka 60 Leute, darunter elf Familien, den Herbstnachmittag in Schollene verbrachten.

Lesen Sie auch: Kran setzt in Schollene am Seegraben Behelfsbrücke ein

Es war für sie persönlich auch ein Blick in neue Gesichter. Nach gut einem halben Jahr ihrer Zeit als neue Leitung war es ihr wichtig, dass die Angehörigen wissen, wer im Pflegeteam sich um die Bewohner kümmert. Zu den Vorhaben in den nächsten Wochen und Monaten zählen mehr Nachmittage mit Angehörigen. Die Einrichtungsleiterin erläutert: „Gerne wollen wir kreative Angehörige einbeziehen und beispielsweise kleine Bastelrunden organisieren. Im Dezember freuen wir uns auf eine schöne Weihnachtsfeier.“ Dass Senioren und die Kinder der Kita aus Schollene sich öfter begegnen können, steht auch im Plan für die Zukunft. Ina Vandrey berichtete über ihren Anfang in der Einrichtung, dass sie gute Kollegen gefunden hat: „Katrin Post hat mir viel in der Verwaltung abgenommen, ebenso Uta Paproth in der Pflegedienstleitung. Es sind alle Leute im Haus wichtig.“ Schon jetzt gehen die Gedanken in das kommende Jahr. Ina Vandrey sagt: „Es ist ein offener Tag für Ausbildungsinteressierte geplant. Die Arbeit in der Pflege ist vielfältig, wir wollen alle Möglichkeiten im Haus vorstellen. Aber auch unabhängig von diesem Tag soll unser Team in verschiedenen Bereichen größer werden.“

Für Angehörige, die die Einrichtung kennenlernen und einen Eindruck der Pflege bekommen möchten, soll demnächst ein offener Angehörigentag stattfinden. Ina Vandrey sagt: „Dann kann sich jeder überzeugen, dass unsere Einrichtung nicht nur eine ganz tolle Lage in Schollene hat, sondern auch ein gutes Team im Haus arbeitet.“ Die Leiterin weiß: „Jetzt gab es das 45-jährige Hausbestehen, aber ohne großes Fest. Wir hatten personell einiges neu einzurichten, so dass wir uns nächstes Jahr Zeit für die Feier der 45 Jahre nehmen.“

Ein kleiner Vorgeschmack war dieser gemeinsame Nachmittag im Senioren-Wohnpark Schollene, denn mit dem Unterhaltungsduo Annette Neumann und Lutz Zander gab es live gesungene Schlager- und Popmusik, auch zum Mitsingen, und dazu den frischgebackenen Kuchen aus der hauseigenen Küche.