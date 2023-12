Chormitglieder aus Havelberg und dem Kreis Stendal sowie anderen Orten absolvieren vier Auftritte nacheinander in mehreren Kirchen an Heiligabend .

Mitglieder vom Vokalensemble, aus der Singenlernen-Gruppe der Frauen und vom Jugendchor sangen in der Stadtkirche in Havelberg am Heiligabend mit Domkantor Matthias Bensch.

Havelberg. - Gemeinsam singen gehört zu Heiligabend und Weihnachten dazu. Das gilt für die Chöre der Evangelischen Gemeinde wie für viele andere Menschen. Dass am Heiligabend nicht immer alle Sängerinnen und Sänger dabei sind, liegt an Familien und am Datum mit noch mehr Chorverpflichtungen in anderen Orten. Um so schöner war es in diesem Jahr, dass es mit einer größeren Besetzung geklappt hatte. Sogar aus Genthin und Rathenow waren Sangeskünstler nach Havelberg gekommen. Wer in diesen Chören singt, hat das ganze Jahr über Auftritte plus Probenzeiten, zusätzlich zum Berufsleben.

Die Domstadt bot am Heiligabend vier Gottesdienste nacheinander an, dreimal im Dom und zwischendrin einen am Nachmittag in der Stadtkirche, jeweils mit vollen Bänken und Stuhlreihen.

Kurze Pause für einige Chormitglieder vor dem Auftritt am Abend im Dom in Havelberg. Warme Kleidung war an diesem Tag richtig. Foto: Max Tietze

Das bedeutete, von Mittag bis zum Abend warm angezogen durchzuhalten, denn die Kirchen waren „kühl temperiert“, ohne Heizung. Premiere bei den Weihnachtsauftritten hatten aus dem Jugendchor Martha Hallmann und Helen Winkelmann. Aus der Singenlernen-Gruppe für Altstimmen waren Christiane Fochtmann und Sigrid Jeschke das erste Mal am Heiligabend dabei.

Neben „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ gab es schon Kostproben aus dem Festkonzert vom Vokalensemble für den zweiten Weihnachtstag zu hören.

Zur spätabendlichen Christnacht sang Domkantor Matthias Bensch solo mit Klavierbegleitung von Hanna Nikoleieva. Das Konzertprogramm für das kommende Jahr in Dom und Stadtkirche ist in Vorbereitung.