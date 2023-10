Bernd Streiter und Peter Barczewski zeigen in der Sonderausstellung im Prignitz-Museum Havelberg im Kreis Stendal Tradition und die spannende Zukunft der Malkunst.

Bernd Streiter und Peter Barczewski im Gespräch mit Antje Reichel (von links). Tradition und moderne Malerei in der Ausstellung in Havelberg.

Havelberg. - Mit der Ausstellung „Streiter versus Barczewski auf Leben und Tod“ zeigt das Prignitz-Museum am Dom in Havelberg, wie zwei Künstler unterschiedliche Wege zur Bildfindung und Umsetzung ihrer Ideen gehen. Bernd Streiter und Peter Barczewski haben ihren künstlerischen Weg gemeinsam in den 1980er Jahren begonnen, mit Handzeichnung und klassischer Grafik.

Heute ist Peter Barczewski aus Leipzig derjenige, der die digitale Welt der Malerei für seine Arbeit nutzt. Er war immer seiner Zeit mit fantastischen Bildfindungen einen Schritt voraus. Seine Werke bringen bisher Ungesehenes ganz real in ein Bild. Der „menschelnde“ Bernd Streiter aus der Prignitz hat sich einen Namen mit Bronzeskulpturen in Norddeutschland gemacht. Er setzt auf Humor und historische Tiefe. Er ist ein präziser Beobachter vom „menschlichen Auf und Ab“.

Zur Ausstellungseröffnung waren beide Künstler zu Gast in Havelberg. Der Förderverein hatte Kaffee und Kuchen bereitgestellt. Antje Reichel, Leiterin des Museums im Landkreis Stendal, und das Museumsteam freuten sich, dass bereits in den ersten Tagen sehr viele Besucher kamen. Bernd Streiter erzählte über sein Miteinander mit Peter Barczweski: „Wir sind seit Ewigkeiten befreundet. Es ist im Künstlerischen immer ein Vorpreschen von einem und das Hinterherhängen des anderen. Wir führen viele Gespräche darüber, wo die Reise der Kunst hingeht. Die Konfrontation der Tradition mit Künstlicher Intelligenz erlebt jeder auf seinem Weg. Ich selber frage mich, ob Tradition weiter gefragt sein wird.“

Neues anfassen

Peter Barczweski erläutert zu seiner Arbeit mit KI: „Von reiner Handzeichnung bin ich schon lange weg. Aber im positiven Sinne beneide ich den Zeichnungsvirtuosen.“ Beide empfinden sich als gegenseitige Zeitzeugen. Der KI-Künstler Barczewski will durch den Computer künstlerisch denken. Die Gedanken bestimmen den Zeichenstift, der Künstler macht immer noch die Bilder.

KI ist eine neue Möglichkeit, die geführt werden muss. Peter Barczweski meint: „Man soll sich Neues trauen, es anfassen, sich erschließen. Was können wir machen, wenn wir aufhören, Angst zu haben?“

Er sieht das Vorwärtsgehen, bei beiden, und erinnert an ihren gemeinsamen Professor zu Studienzeiten. Der gab ihnen mit: „Büttenpapier oder etwas anderes, in Wahrheit ist es der Künstler, der das Material verstehen muss.“ Bernd Streiter berichtete vom Aufbau der Ausstellung, dass das Museumsteam großartige Arbeit geleistet hatte und Geduld bewies.

Detlef Preetz aus dem Team war bei der Abholung der Werke beim KI-Künstler eine Stunde im Fahrstuhl steckengeblieben. Dass die beiden Künstler sich viel Zeit für Gespräche mit den Besuchern nahmen, kam gut an. Die Gäste waren teils von weit her angereist, aber auch viele Havelberger wollten die Ausstellung in „ihrem Museum“ sehen.

Christa Hohensee aus der Domstadt sagte über die KI-Kunst: „Die Bilder sind interessant für mich, aber gewöhnungsbedürftig.“ Sabine Pyritz aus Havelberg sagte: „ Das alte Gemäuer der Klosterräume und die neuen Bilder, alt und surreal nebeneinander.“ Einige der Besucher kennen die Künstler aus gemeinsamen Schultagen oder haben zusammen im Malkurs an Kunstwerken gearbeitet. Roberto Bölter aus Perleberg sagte über die Ausstellung: „Es sind klasse Bilder. Mir gefallen die Skulpturen von Bernd Streiter.“ Bärbel Bölter ergänzte: „Ich war mit Bernd Streiter im Zeichenzirkel gewesen.“

Wer außerhalb vom Museum Arbeiten von Bernd Streiter entdecken möchte, findet auf dem östlichen Hof der Klosteranlage am Dom an der Mauer Relieftafeln zur Bischofsgeschichte.