Schollene. - Der Seniorenwohnpark in Schollene hatte seine Bewohner zum Osterbasteln eingeladen. Doch es war kein gewöhnlicher Bastelnachmittag.

Einrichtungsleiterin Ina Vandrey, Betreuungskraft Kathrin Sieg und das Hausteam konnten dazu viele Angehörige der Bewohner begrüßen. Ostern selbst wurde nicht vorverlegt, aber das gemeinsame Feiern. Man nahm sich Zeit füreinander, das kam bei Senioren und den jüngeren Generationen gut an.

Ina Vandrey beabsichtigte mit der Idee vom gemeinsamen Osterbasteln, dieses Fest für die Bewohner anders als den Alltag im Heim zu gestalten. Es ist für sie wichtig, mit neuen Ansätzen nach den Erfahrungen der Corona-Zeit den Kontakt zwischen Bewohnern und Angehörigen zu verbessern. Das Osterbasteln für Jung und Alt war eine Premiere. Vom Urenkel bis zur Uroma, alle hatten ihren Spaß bei der großen Kaffeerunde und mit den Bastelmöglichkeiten.

Von Post zu Senioren

Vorbereitet hatte den Nachmittag Betreuungskraft Kathrin Sieg. Es gab einfache oder etwas aufwendigere Wege, sich am Färben der Ostereier zu beteiligen. Das kam bei den Bewohnern gut an. Auch für manche Gäste waren Osterbasteleien nur noch Erinnerung an die Kinderzeit und damit schon länger her. So konnten sich alle im Anfertigen von eigenen Dekorationen für den Osterstrauß üben.

Katrin Sieg aus Rathenow bringt ihr Talent für die Arbeit mit Senioren seit 2016 in Schollene mit ein. Vor ihrer Ausbildung als Betreuungskraft war sie über viele Jahre bei der Post im Innen- und Außendienst angestellt. Sie hatte einfach Lust, noch einmal etwas anderes auszuprobieren. In Schollene gestaltet sie nun die wöchentlichen Beschäftigungsangebote für die Bewohner. Sie sagt: „So ein Fest wie heute zu organisieren, macht uns allen Spaß. Ich arbeite sonst montags bis freitags, für so einen Nachmittag mit Angehörigen ist das Wochenende passend, die Leute müssen Zeit haben.“

Familie Kolrep aus Schönhausen war das erste Mal beim Osterbasteln. Axel Kolrep erzählte: „Ich habe so etwas schon lange nicht mehr gemacht. Nach meiner Erinnerung war es das letzte Mal, als ich in die Schule ging, das ist Jahrzehnte her. Da wurden Eier ausgeblasen und bemalt. Jetzt es wieder zu machen, ist eine schöne Abwechslung zur Arbeit als Bauhandwerker.“

Kathrin Sieg erläuterte, wie es seniorengerecht mit dem Dekorieren geht: „Wir haben Töpfchen mit Farbe, da kann man ganz einfach Eier eintauchen, ein wenig bewegen, dann gibt es tolle Marmoreffekte. Wer will, kann Eier von Hand bemalen, mit Farbe oder Stift. Das ist etwas schwieriger.“

Aus Karton und Wolle entstanden Osterlämmer, jedes zum Schluss ein Unikat, da Basteln und Fantasie zusammengehören. Mit Schablonen wurde vorgezeichnet. Den Karton mit Wolle zu umwickeln, gelang auch denjenigen, denen sonst Basteln schon schwerer fällt.

Alle machen mit

Die Jüngste beim Basteln war Melina aus Hohengöhren. Die Achtjährige war froh, die Uroma wiederzusehen und sagte: „Mir gefällt hier das Hasenmalen.“ Meinhild Krüger aus Milow ist selbst schon im Rentenalter und freute sich über die gemeinsame Zeit mit ihrer Mutter Margarete Scherf. Sie berichtete: „Mutti ist jetzt 90 Jahre geworden.“ Die beiden hatten sich das Marmorieren von Ostereiern vorgenommen.

Und es ging nicht nur um die Familien, die Senioren nutzten die Bastelzeit, um Überraschungen in Form von kreativen Hasen-Tüten für die Kinder aus der Kita Schollene vorzubereiten.

Für Angehörige und Bewohner war der gemeinsame Nachmittag im Heim schon wie ein Ostergeschenk. Dass die Bastelanregungen zu Hause fortgesetzt werden, war auch eine Idee.