Sandau. - Die Lichterketten an den Instrumenten vom Schalmeien-Orchester aus Parey waren das i-Tüpfelchen auf einem schwungvoll dargebotenen Programm mit weihnachtlichen Stücken in der Kirche in Sandau. Die Schalmeien funkelten im „Weihnachtslook“ im sonst dunklen Kirchenraum. Schon jetzt hatten die Musiker zur Freude der Gäste angekündigt, im nächsten Jahr wieder in der Kirche zu gastieren.

Der Adventsnachmittag vom Kirchturm-Förderverein aus Sandau lockte mit einem Kuchenbüfett. Die Leute genossen den beheizten Winterkirchenraum im Turm und 16 verschiedene Kuchensorten. Höhepunkt war die Darbietung vom Schalmeienorchester. Leiter Carsten Hannig erzählte: „Wir musizieren als Laien und sind zwischen 18 und 75 Jahre alt. Einmal in der Woche wird geprobt. In diesem Jahr spielen wir zwei Weihnachtskonzerte, hier in Sandau an der Elbe und eins in Parey. Wir sind eine der wenigen Schalmeienkapellen, die auch noch zu Fuß bei Umzügen mitmachen können.“ Das Orchester wird im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern, ein Konzertbesuch in Sandau ist eingeplant. Zur Vorbereitung des gelungenen Nachmittags hatten fleißige Hände die Kirche nach dem Baugeschehen gereinigt und weihnachtlich geschmückt.