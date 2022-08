Kreis Stendal: Waldbrände bei Hohengöhren und Mahlitz verlangen Wehren alles ab

Die tagelange Trockenheit forderte am Donnerstag ihren Tribut, als ein Waldstück bei Hohengöhren in Brand geriet. Nur wenige Stunden später schlugen nicht weit entfernt auch noch Brandstifter zu.

Hohengöhren - Als Steffi Kretzschmar am Freitag gegen 7 Uhr ihren Imbiss an der Bundesstraße 107 bei Hohengöhren öffnen wollte, staunte sie nicht schlecht. „Der ganze Parkplatz war voll mit Einsatzkräften der Feuerwehr, und die Johanniter-Unfall-Hilfe hatte einen eigenen Imbisswagen hier. Da mussten wir erst mit der Einsatzleitung abklären, ob wir unseren Imbiss überhaupt aufmachen können“ so Steffi Kretzschmar. Nach dem Gespräch mit der Feuerwehr war klar: Ihr Imbiss wird kurzerhand zur Versorgungsstation für alle Einsatzkräfte.