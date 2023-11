Kamern. - Die Hubertusmesse in Kamern im Landkreis Stendal war Treff für Kirchengemeinde, Gäste und Waidgenossen. Das Hornensemble „Hornconn.22“ sorgte für den musikalischen Rahmen in der nach Jägerart geschmückten Dorfkirche. Pfarrer i.R. Thomas Krispin machte deutlich, dass diese Art von Gottesdienst einerseits für Tradition steht, anderseits Fragen der aktuellen Zeit berührt. Hubertus symbolisiert die Wandlung von einem gierigen Jäger zu einem Menschen, der sich verantwortlich für Mensch und Tier sieht.

Lesen Sie auch: Kinder und Eltern musizieren in Kamern beim Benefizkonzert zusammen

Früher spielte die Jagd auf Wildtiere eine wichtige Rolle. Damals galt es, den Bestand nicht zu sehr zu minimieren. Die Umweltveränderungen, die heute an der Tagesordnung sind, gab es noch nicht. In der aktuellen Zeit ist der Blick auf Hubertus Anlass, sich mit Themen wie Naturverbundenheit und dem respektvollen Umgang mit allen Geschöpfen auseinanderzusetzen. Die Welt der Tiere und Pflanzen ist Lebensgrundlage für Menschen.

Zur Bläsergruppe mit Parforce- und Waldhörnern gehörten Simeon Simeonov aus Neukamern, Annegret Semper aus Kletzke, Monika Blask aus Stendal sowie Marlies Schnell und Kerstin Heins aus Nitzow. Nach der Hubertusmesse erfreuten sie mit Jagdliedern und einer Premiere. Sie spielten den Jägerchor aus der Oper „Der Freischütz“. Der Applaus war reichlich.

Das Ensemble mit Laien besteht seit sechs Jahren und wird von Simon Simeonov geleitet. Ihr nächster Auftritt wird beim Weihnachtsmarkt in Havelberg im Dezember sein.

Am Abend gab es in der Dorfkirche noch ein kleines Beisammensein. Christoph von Katte aus Kamern hatte dies vorbereitet.

Gemeindepädagoge Andreas Gierke und seine Mitstreiter organisieren jeweils das Martinsfest in Sandau und in Neuermark-Lübars. Im Advent wird wieder in die Dorfkirche in Kamern eingeladen.