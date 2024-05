Die Feierlichkeiten zum 90-jährigen Gründungsjubiläum der Feuerwehr Kamern begannen mit dem Umzug vom Gerätehaus durch das Dorf zum Festplatz am See. Vornweg im Oldtimer begleitete die Feuerwehrkapelle Elbe-Havel-Land den Zug. Gleich dahinter wird die alte Handdruckspritze von Feuerwehrleuten in historischen Uniformen gezogen.

Foto: Max Tietze