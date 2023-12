Uwe Schlesinger aus Havelberg ist einer der rund 500 ehrenamtlichen Nachbarschaftshelfer in Sachsen-Anhalt. Sie unterstützen Pflegebedürftige im Alltag in ihrem gewohnten Zuhause.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Wenn im Alter oder durch Krankheit Kräfte verloren gehen, ist man froh über Hilfe. Es sind oft ganz einfache Dinge im Haushalt, die das Leben leichter machen. Wenn beim Einkaufen oder für die Fahrt zum Arzt jemand da ist, können Pflegebedürftige in ihrem gewohnten Umfeld sehr gut zurechtkommen Zu denen, die einfach ein bisschen unter die Arme greifen, gehört Uwe Schlesinger aus Havelberg. Er ist einer der freiwilligen Nachbarschaftshelfer im Kreis Stendal und in Sachsen-Anhalt. Im Land gibt es mittlerweile gut 500 Helfende nach Information des Sozialministeriums in Sachsen-Anhalt. Seit Mai diesen Jahres steht in der Pflege- und Betreuungsverordnung des Landes, dass die Nachbarschaftshilfe die Pflegemöglichkeiten ergänzt.