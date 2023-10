Schönhausen - Das große Reitturnier im Juni lockte zahlreiche Pferdesportler und Zuschauer nach Schönhausen. So eine Veranstaltung kann der kleine Ort bei Stendal oder ein Verein alleine nicht stemmen.

Im Herbst organisiert der Reitverein „Fürst Bismarck“ daher eine Dankeschön-Veranstaltung mit gemeinsamem Frühstück für die große Zahl an Freunden, Helfern und Sponsoren. Viele der Helfer sind schon über Jahre dabei und möchten den Reitsport in Schönhausen nicht missen.

Lesen Sie auch: Schönhausen im Kreis Stendal: Faszination Reitsport

Jürgen Mund, der Vorsitzende vom Reitverein „Fürst Bismarck“, freut sich, dass das Turnier in Schönhausen nach wie vor zu den schönsten Sportveranstaltungen für Reiter zählt. Dies kann nur über die Zusammenarbeit mit anderen erreicht werden.

Jürgen Mund sagt: „Seitdem wir mit unserem Nachbarn, dem Sportverein Preußen, zusammenarbeiten, ist die Qualität noch einmal höher geworden. Es macht einfach Spaß.“ Ein großes Dankeschön ging an die Helfer aus den Reihen der Feuerwehr, die mit Jugend und Kindern dabei waren. Das Feuerwehrteam packte in der Turnierzeit beim Platzumbau mit an. Jürgen Mund erzählt: „Die Feuerwehrleute treffen sich sogar vorher zum Üben und können mittlerweile Erfahrungen weitergeben. Nur die Schönhauser Wehr weiß, wie der Hindernisbau auf dem Platz funktioniert. Eine andere Wehr, die das könnte, ist in Sachsen-Anhalt nicht bekannt.“ Wichtig ist Jürgen Mund, dass der Reitverein in Schönhausen als Ortsverein wahrgenommen wird. Gegenseitige Unterstützung können alle Vereine gebrauchen.

Ehrungen in Schönhausen für Antonia Weber, Nelly Zirk, Zoe Hachmeier, Selina Lenz, Nicole Neuber und Michael Schwaschak (von links). Foto: Lisa Hellmuth

Bevor es auf die Kremser von Familie Wirtz aus Sydow und vom Reiterhof Hamann aus Sandau ging, gab es ein besonderes Dankeschön. Auf vielen Turnieren gehörten die Reitsportlerinnen aus Schönhausen schon zu den Besten. Geehrt mit Blumen und Gutscheinen für ein Pferdefachgeschäft wurden Antonia Weber, Nelly Zirk, Zoe Hachmeier und Selina Lenz. Sie zählten zu den erfolgreichen Starterinnen aus Schönhausen bei den Landesmeisterschaften der Kreisverbände in der Kreismannschaft Stendal. Die Mannschaft wurde Landessieger und die Jugendlichen hatten dazu beigetragen.

Ein Präsent für ihren Einsatz an den Turniertagen bekam Nicole Neuber. Sie hatte den Küchendienst beim Reitturnier im Juni über alle drei Tage gemeistert. Michael „Hotti“ Schwaschak hatte die Holzfenster im Reithallenanbau wieder auf Vordermann gebracht und frisch gestrichen.

Die Kremsertour führte anschließend bei Bilderbuch-Herbstwetter über zirka 15 Kilometer durch die Elbauen und rund um Schönhausen.

Für die Reiter in Schönhausen steht am Sonnabend, 16. Dezember, noch das Weihnachtsreiten im Kalender. Im nächsten Jahr wird das dreitägige Reitturnier am letzten Juniwochenende stattfinden.