Der Krieg in der Ukraine bestimmt weiterhin den Alltag der Soldaten des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg. Das machte der Kommandeur beim Quartalsappell deutlich.

Krieg in der Ukraine bestimmt in Havelberg Alltag der Soldaten

Schießübungen auf dem Platz in Klietz, wie hier im Dezember 2022, sind vorerst für Soldaten des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg nicht möglich. Truppenübungsplätze in Deutschland sind derzeit für die Ausbildung von Soldaten aus der Ukraine reserviert. Foto: Andrea Schröder

Havelberg - Mehr Übungen, Einsätze in Litauen und ein abgesagtes Schießtraining: Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges werden in der Elb-Havel-Kaserne in Havelberg immer deutlicher.