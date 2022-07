Heiligabend Krippenspiel wird am Badestrand in Kamern aufgeführt

Corona zum Trotz werden die Christverspern am Heiligen Abend im Pfarrbereich Sandau allesamt stattfinden – dabei ist man auch recht kreativ. So wird in Kamern an den Badestrand ausgewichen, in Klietz auf den Kirchhof, in Garz in den Gemeindesaal.