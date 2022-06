Krönender Abschluss der Kirchweihfestwoche in Sydow

Mit der Wiedereinweihung der sanierten Kirche im Ortsteil Sydow fand die gelungene Wuster Kirchweihfestwoche am Sonntag einen würdevollen Abschluss. In sechs Orten hatten Aktionen stattgefunden.

Sydow - Vor 40 Jahren – am 30. August 1981 – wurde die vorm drohenden Abriss gerettete und sanierte Kirche in Wust wieder eingeweiht, weshalb das Kirchweihfest dieses Jahr eine ganze Woche lang gefeiert wurde. Zum krönenden Abschluss traf man sich am Sonntagnachmittag in der Sydower Kirche – diese wurde nach umfassender Trockenlegung mit einem Festgottesdienst wieder „in Betrieb genommen“.