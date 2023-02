Wenn sich nichts tut, droht in Kuhlhausen die Auflösung der Feuerwehr. Das aber wollen Einwohner und Vertreter der Hansestadt Havelberg verhindern.

Kuhlhausen - Voller Saal am Freitagabend im Gasthaus Ramm in Kuhlhausen. Es geht darum, ob die zu Havelberg gehörende Ortsfeuerwehr noch eine Zukunft hat. Viele Einwohner sind gekommen, um sich an der Diskussion zu beteiligen.