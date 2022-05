„Kuka“ dient nun im Havelberger Schulzentrum

SIT und die anderen Roboter im Havelberger Schülerinstitut haben einen großen Bruder bekommen. Zunächst heißt er nur „Kuka“, was auf die Herstellerfirma hinweist.

SITI-Chef Hannes König (vorne am PC) zeigt seinen Gästen mit einer kleinen Vorführung, dass der von der Hochschule Harz spendierte Industrieroboter bereits einsatzbereit ist.

Havelberg - Er ist schon ein etwas älterer, 53 Kilogramm schwerer „Herr“. Denn bereits 2006 schlug seine Geburtsstunde in Augsburg. Danach trat er in die Dienste der Hochschule Harz in Wernigerode.