"Malen und Gestalten schafft Lebensfreude" steht auf der Visitenkarte der langjährigen Havelbergerin Silvia Langheim.

Havelberg l Und genau das will sie auch mit ihrer Ausstellung „Meine bunte Farbenwelt“ zeigen, die in der Galerie des Havelberger Rathauses zu sehen ist. „Frau im Regen“, „Parkbank“, „Pusteblumen“, „Gebirgssee“, „Schneetiger“, „Mohnfeld“ oder „Fischerhütte“ – die Motivwahl von Silvia Langheim ist sehr vielfältig. Alles, was ihr gefällt, malt sie. Die Landschaften, Blumen und Tiere sind ausschließlich mit Öl auf Leinwand gemalt, ansonsten werden Acryl- und Porzellanfarben verwendet.

Nach Krankheit Liebe zur Malerei entdeckt

Über sich selbst sagt die Hobbymalerin: „Nach schwerer onkologischer Krankheit entdeckte ich in der Anschlussheilbehandlung die Liebe zur Malerei. Und ich war erstaunt darüber, was in den ersten Malstunden da passierte. Ich hatte das Gefühl, dass nicht ich mit dem Pinsel malte, sondern der Pinsel mit mir. Das Malen gab mir unglaublich viel Kraft; das war die beste Therapie, die ich mir denken konnte, und ich bin heute noch sehr dankbar dafür, dass es so war, so ist und hoffentlich so bleiben wird. Nach den ersten Anfängen mit der Ölmalerei habe ich mich in Kursen und Besuchen fremder Ateliers ständig weiterent­wickelt; neue Techniken wie Acrylmalerei kamen dazu. Ich bin immer interessiert an ,neuen Schritten‘, probiere gern aus, lasse mich inspirieren.“

Im Fach Zeichnen immer die Note 4

Eine erste große, sehr erfolgreiche Ausstellung unter der Überschrift „Erstlingswerke“ hatte Silvia Langheim im Jahr 2012 im Rathaus in Havelberg. „Hätte mir jemand gesagt, dass ich einmal malen würde, hätte ich ihm glatt einen Vogel gezeigt“, erklärte sie damals. Bereits als Kind habe sie den Zeichenunterricht in der Schule gehasst - „ich hatte auf dem Zeugnis immer eine Vier zu stehen. Zum Malen hatte ich niemals Lust, nicht einmal im Traum wäre ich auf so etwas gekommen.“ Und plötzlich stellt die ehemalige Havelbergerin – von 1975 bis 2014 lebte sie hier – im Rathaus der Hansestadt 50 wunderschöne Landschaftsbilder und 14 Blumenmotive als ihre „Erstlingswerke“ aus ...

Bilder Für die musikalische Umrahmung der Vernissage in der Galerie des Havelberger Rathauses sorgte Daniela Vogt mit ihrer Querflöte. Foto: Dieter Haase



59 Bilder in der Ausstellung

In diesem Jahr sind es insgesamt 59 farbenfrohe Werke (alle übrigens auch zum Verkauf bestimmt), die Ruhe und Besinnlichkeit ausstrahlen und die die Lebensfreude ihrer Malerin zum Ausdruck bringen.

Im Herzen weiter Havelbergerin

Zu Beginn des Jahres 2016 erkrankte Silvia Langheim erneut an Krebs. Nach Operation und Reha wandte sie sich wieder der Kunst zu. „Mit der Malerei versuche ich meine gesundheitliche Situation zu überspielen. Wenn ich male, dann ist der Kopf völlig frei.“ Und sie probiert auch etwas Neues aus, beschäftigt sich mit der Porzellanmalerei, mit der Erstellung von Collagen und probiert sich an Mixed Media.

Ihr Wunsch ist es, dass ihr in absehbarer Zeit vielleicht noch einmal die Möglichkeit zu einer Exposition im Havelberger Rathaus gegeben wird. „Denn auch wenn ich jetzt in Bad Wilsnack lebe, bin ich in meinem Herzen weiterhin Havelbergerin.“ „Meine bunte Farbenwelt“ kann bis zum Januar 2020 zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.