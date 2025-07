Sup-Cup-Teilnehmer bei der Premiere 2024 auf dem See in Kamern.

Kamern. - Der Campingplatz in Kamern am See ist Austragungsort für einen besonderen Wettbewerb auf dem Wasser. Der „2. Kamernsche Sup Cup“ findet am Sonnabend, 19. Juli, und Sonntag, 20. Juli, statt, teilt Platzinhaber Olaf Christ mit. Nach der Premiere 2024 ist der Wettbewerb auf dem Wasser im Landkreis Stendal um einige Disziplinen mit Spaßfaktor erweitert worden. Was ist neu im Programm?

„Sup“ steht für Stand Up Paddeln. Der Trendsport Stand-up-Paddling erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Mit einem Brett (Board), ähnlich dem Windsurfen, gleitet der Sportler über das Wasser. Als Antrieb und zum Steuern wird ein leichtes Stechpaddel benutzt. Das Board, auf dem der Paddler steht, ist aus festem Kunststoff oder aufblasbar. Mit einem Minimum an Ausrüstung können sogar Anfänger schnelle Erfolge verzeichnen.

In Kamern fand 2024 die Premiere für den „Sup Cup“ statt. Jugend und Erwachsene traten im Wettbewerb auf dem Stand-up-Board gegeneinander an. Foto: Max Tietze

Stand-up-Paddling mit Staffel, Parcours und Langstrecke in Kamern

Am Sonnabend, 19. Juli, nimmt die Rennleitung ab 10 Uhr Anmeldungen zum Sprintrennen entgegen. Ausgetragen wird es auf einer Strecke von 100 Metern inklusive Wende. Der Start ist ab 10.30 Uhr vorgesehen. Gewertet werden zwei Altersgruppen: Unter zwölf Jahren und über zwölf. Ab 14 Uhr geht es am Sonnabend um die Ermittlung der Besten im Staffelrennen. Dazu bilden die Teilnehmer Teams mit Wunschnamen. Ein Team umfasst vier Personen beliebigen Alters. Als Distanz sind 100 Meter mit Wende viermal zu absolvieren. Im Anschluss findet für die ausgetragenen Wettbewerbe die Siegerehrung statt.

Am Sonntag, 20. Juli, wird der Wettbewerb ab 10 Uhr mit dem Langstreckenrennen fortgesetzt. Ab 10.30 Uhr ist der Start auf der 500-Meter-Strecke mit einer Wende geplant. Gewertet werden auch hier zwei Altersgruppen: unter zwölf Jahren und über zwölf.

Ab 14 Uhr nimmt die Rennleitung die Anmeldung zum Sup-Parcours entgegen. Es gibt eine Strecke mit Hindernissen für alle Altersgruppen. Der Massenstart erfolgt 14.30 Uhr. Im Anschluss werden die Teilnehmer der Wettbewerbe am Sonntag geehrt. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab online anmelden. Rettungsschwimmer der DRK-Wasserwacht Havelberg und der DLRG Tangermünde werden das Rennen begleiten und die Strecken absichern.

Sowohl Rettungswesten, Boards und Paddel können in Kamern kostenlos ausgeliehen werden, solange der Vorrat reicht. Spenden sind willkommen. Treffpunkt für Teilnehmer ist die Seeterrasse vor dem Imbiss. Bereits am Freitag, 18. Juli, wird ab 16 Uhr die Hüpfburg für die Jüngsten aufgebaut. Die Rennstrecke wird zum Üben freigegeben.