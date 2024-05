In Schönfeld an der B107 im Landkreis Stendal lockt ein Schrank mit Lesestoff Einwohner und Gäste. Einmal in der Woche halten hier auch Bäcker und Fleischer.

Schönfeld. - Im vergangenen Jahr gestaltete Birgit Kose in Schönfeld eine Hausbank zu einem Ort, an dem Leute Bücher holen, leihen und tauschen konnten. Das sprach sich herum und der Büchertausch sollte mehr werden. Entstanden ist ein öffentlicher Schrank in der Dorfstraße, der den Namen „Büchergasse 1“ bekommen hat. Was steckt alles in der Büchergasse?