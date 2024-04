Burger mit Biogemüse gibt es in der Saison auf dem Campingplatz in Kamern.

Elbe-Havel-Land. - Einige Gaststätten und Lokale lassen es, was die Öffnungszeiten angeht, in den Wintermonaten ruhiger laufen oder sind ganz zu. Ostern ist ein geeigneter Zeitpunkt, um wieder aufzumachen. Die Volksstimme hat im Elbe-Havel-Land nachgefragt, was so eine Ruhezeit bringt und wie es weitergeht.