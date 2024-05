Der Orts- und Kulturverein organisiert das Volksfest im Stadtpark in Sandau, mit Neuem in diesem Jahr. Auch aus Stendal und Umgebung kommen jedes Jahr viele Gäste.

Am Volksfest in Sandau sind viele Vereine und Gruppen beteiligt. Doreen Radecker und Sandra Bahlke-Frank sind als „Blumenmädchen“ bekannt, sie kümmern sich um das Blumenrondell in der Stadtmitte.

Sandau. - Das Motto für das erste Wochenende im Juni in Sandau lautet „Auf in den Stadtpark zum Volksfest“. Seit vielen Jahren zählen die Feste in Stadtpark zu den beliebten Ausflugszielen im Landkreis Stendal. Der Orts- und Kulturverein hat in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, vorbereitet. Was ist alles im Programm und was gibt es Neues? Wer hat schon einmal Bauerngold gespielt oder ist mit einem Roboter auf Schatzsuche gewesen?

Am Freitagabend ist ab 20 Uhr die Band „Dein Puls“ zu erleben, und es wird in den Juni getanzt.

Zum Handwerks- und Flohmarkt im Stadtpark in Sandau an der Bundestraße 107 wird am Sonnabend, 1. Juni, eingeladen. Anbieteran diesem Tag sind Leute aus Sandau, aus dem Landkreis Stendal und darüber hinaus. Zum Programm an diesem Tag gehören das Fußball-Heimspiel, die Stadtmeisterschaft im Angeln sowie ein Angebot der Schule. Gäste können Jiu-Jitsu kennenlernen oder beim Badminton-Turnier zuschauen.

Am Sonnabend gibt es beim Volksfest im Stadtpark Sandau den Handwerks- und Flohmarkt. Archivfoto: Max Tietze

Tanz im Stadtpark und auf der Freilichtbühne

Tanzvorführungen von Arabeske und vom Sandauer Karnevalsklub locken immer viele Besucher. Am Sonnabend sind die Künstler Tacki und Noisly mit ihrem Programm und einem Workshop in Sandau dabei. Das Gesangsduo Burkhard und Fred sorgt für musikalische Unterhaltung. Ab 20 Uhr legt DJ Dennis für den Tanz auf.

Atmoshäre wie am Kindertag - mit Roboter

Am Sonntag gibt es von 11 bis 16 Uhr den Kinder- und Familientag im Stadtpark. Spielstationen laden zum Mitmachen ein - Skat, Rommé, Bingo, Torwandschießen, Büchsenwerfen und „Happy Hour“ beim Karussellfahren. Noch mehr Abwechslung werden die Rundfahrten mit der Feuerwehr, Kindergolf und Reiten bringen. Die Programmliste ist auch mit Luftballons, Riesenseifenblasen und Wikingerschach gefüllt.

Der Orts- und Kulturveein Sandau informiert, dass sich am Sonntag. 2 Juni, zur Nachfeier des Kindertages Soldaten vom Panzerpionierbataillon 803 aus Havelberg angekündigt haben. Sie bringen für eine Schatzsuche kleine Roboterfahrzeuge mit. Die Suche soll vielversprechend werden, und Ferngläser haben die Kameraden der Bundeswehr auch dabei.

Bauerngolf wird gespielt

Das Programm für den Stadtpark beinhaltet in diesem Jahr am Sonntag, 2. Juni, ein Turnier im „Bauerngolf“. Diese Sportart ist eine Abwandlung des üblichen Golfspiels.

Statt mit einem Golfball spielen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gegeneinander mit einem Lederball, der etwa den Durchmesser eines Handballs besitzt. Der Schläger ist aus einem Besenstiel, an dem ein Holzschuh befestigt ist.

Diese Sportart mit Spaßfaktor ist für Familien geeignet. Gespielt wird im Stadtpark ab 10 Uhr, ein kleines Startgeld ist vorgesehen. Als 1. Preis des Turniers winkt ein Wanderpokal, und es gibt eine Erinnerungsmedaille.

An allen Tagen des Volksfestes ist das leibliche Wohl gesichert.