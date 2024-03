Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kamern. - Mit 66 Jahren ist Werner Bioletti in den Ruhestand gegangen und überlässt das tägliche Arbeiten Jüngeren. Schon am Jahresanfang war klar, dass Sören Zeitz aus Kamern dazukommen wird. Die Liste ist lang, wenn man fragt, was Werner Bioletti alles in Kamern und zuvor in Havelberg angepackt hat. Da gehören 30 Jahre an der Spitze vom Karnevalsverein in der Seegemeinde dazu. Auf das in Aussicht stehende neue Fahrzeug für die Ortswehr freut er sich. Seit 40 Jahren ist er in der Feuerwehr aktiv. Wie war die Zeit mit dem Hochwasser?