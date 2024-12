Verkehrsberuhigung in Sandau an der B107

Sandau. - Wenn demnächst in Sandau neongrüne Warnfiguren an Straßenrändern auftauchen, ist es ein Appell an Verkehrsteilnehmer, auf Kinder Rücksicht zu nehmen und langsamer auf der B107 im Landkreis Stendal zu fahren. Das ist ein Anfang, was gibt es noch an Plänen?