Rat der Verbandsgemeinde spricht in Schönhausen darüber, wie Interessen in Gremien im Landkreis Stendal und darüber hinaus vertreten werden können.

Schönhausen. - Wer vom Rat der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land in ein Gremium entsendet wird, wurde zuvor dafür gewählt und vertritt so die Interessen derer, die die Person entsendet haben. Der Verbandsgemeinderat hat in einigen Verbänden Vertreter, die auf diesem Weg diese Aufgabe übernommen haben. Wie ist es für die Regionale Planungsgemeinschaft?