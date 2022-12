Landrat ehrt die Klietzer „Waldstörche“

Klietz - Welche Rechte sie als Kinder haben, erfuhren Klietzer Grundschüler im vergangenen Schuljahr bei ganz besonderen Projekttagen. Doch damit nicht genug: Die größeren Schüler schauten sich in der Schule und in Klietz um und notierten, was sie gut und was sie weniger gut fanden. All das wurde auf großen Tafeln schriftlich und mit Fotos dokumentiert (wir berichteten).