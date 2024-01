Am Freitag, 12. Januar, wird der Kreisverkehr an der B 107 in Havelberg dicht gemacht. Unterstützer der Bauernproteste sind zum Mahnfeuer eingeladen.

Landwirte und Selbständige zünden Freitag Mahnfeuer in Havelberg an

Am frühen Montagmorgen machte sich der Tross aus Havelberg in Richtung Magdeburg auf.

Havelberg. - Der Bauernprotest wird am Freitag, 12. Januar, in Havelberg am Kreisverkehr an der B107 im Norden der Stadt sicht- und spürbar. Von 15 bis 20 Uhr wird er blockiert sein, war zu erfahren. Die Gruppe der Havelberger Protestierenden, zu der neben Landwirten auch Handwerker und andere Gewerbetreibende gehören, lädt alle Sympathisanten zum Mahnfeuer ein. Dafür werden Glühwein, Bratwurst, Suppe und anderes mehr vorbereitet.

Zirka 20 Fahrzeuge mit rund 30 Leuten gehören der Gruppe Havelberg an, die am Montag zum Auftakt der Aktionswoche geschlossen zur Demo nach Magdeburg gefahren ist. Seitdem haben sie verschiedene Aktivitäten unternommen. Am Donnerstag blockierten sie zum Beispiel den Kreisverkehr an der B5 nahe Bückwitz.

Am Sonntag ist um 4 Uhr morgens Start nach Berlin, wo am Montag eine Großdemo stattfindet. Mit Wohnwagen und Schlafcontainer ausgestattet, wollen die Havelberger rechtzeitig in der Hauptstadt sein, um „vorn mit dabei zu sein“.

„Pro Krankenhaus“ ist mit dabei

Eine kleine Delegation des Vereins „Pro Krankenhaus Havelberg“ will sich mit am Mahnfeuer beteiligen. Das ist ein Ergebnis des Treffens von Vereinsmitgliedern am Donnerstag, bei dem es darum ging, welche Vorhaben im Kampf für eine bessere Gesundheitsversorgung im fünften Jahr des Protests geplant werden.