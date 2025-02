Im Katte-Park von Wust ist schwere Technik im Gange: Die Wege werden neu befestigt, was mit einer wassergebundenen Decke erfolgt. Beim Pressebesuch wurde gerade der Unterbau eingebracht. Betraut wurde mit den Arbeiten im Zuge der Flutschadensbeseitigung per Ausschreibung die Garten- und Landschaftsbaufirma Schreiber aus Stendal, welche auch schon den Bismarck-Park in Schönhausen saniert hatte.

