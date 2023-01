Lehrerin aus Sandau erinnert sich an Berufsstart mit Mäusen im „Schloss“

Schulleiterin Marion Kaluza (rechts) verabschiedete Birgit Kose in Sandau im Namen aller Kollegen und Schüler in den Ruhestand.

Sandau - Es war im August 1981, als Junglehrerin Birgit Kose an der Polytechnischen Oberschule Kamern ihre Arbeit begann. Deutsch und Sport hatte sie in Zwickau studiert. In Leitzkau bei Zerbst aufgewachsen, war ihr das Leben auf dem Dorf nicht fremd. Deshalb kam sie auch mit den Mäusen zurecht, die im „Schloss“ zu den Mitbewohnern zählten. „Zum Glück hatte ich keine Angst vor ihnen“, denkt sie an den Start in ihr Berufsleben zurück.