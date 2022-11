Leiter des Jugendzentrums Havelberg spricht über seine Sorgen

Trotz aller Sorgen: Das Jugendzentrum und „Eisen-Kühn“ in Havelberg wollen wieder Weihnachtswünsche von Kindern erfüllen. Christiane Rateitschak, Nadine Nagel und Thomas Will (von links) freuen sich, wenn sich die Spendenbox im Geschäft in der Steinstraße gut füllt.

Foto: Andrea Schröder