Zu einem Tagesmalkurs hieß Heike Buchholz jetzt in ihrer Schönhauser Kreativwerkstatt willkommen.

Schönhausen l Organisiert wurde dieser von der Kreisvolkshochschule Stendal. Thema war die Malerei von Vincent van Gogh.

Die Kursleiterin berichtete anfangs über das Leben des bekannten Malers. Zur Aufwärmung wurden dann Farb- und Pinselstrichübungen durchgeführt, bevor man sich an die richtigen Bilder machte. Die berühmten Sonnenblumen, die Sternennacht oder andere Landschaften wurden als Motiv gewählt und es entstanden eigene Bilder.

Neue Kurse geplant

Die konstruktive und lockere Atmosphäre gefiel den Teilnehmern, so dass sich einige gleich für den nächsten Samstagskurs, der am 21. November wieder von 10 bis 16 Uhr stattfinden wird, anmeldeten. Dann soll es um die Malerei der Künstlergruppe Brücke gehen, die von 1905 bis 1913 bestand und heute als wichtiger Vertreter des Expressionismus gilt. Weitere Interessierte sind willkommen. Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Außerdem beginnt am 27. Oktober ein Kurs, der an sechs Dienstagen jeweils von 18 bis 20.15 Uhr stattfindet. Darin werden verschiedene malerische Techniken sowie Bild- und Farbkompositionen vermittelt. Beide Kurse sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

Anmeldungen sind ab sofort über die Kreisvolkshochschule unter der Telefonnummer 03937/895 178 oder über www.kvhs.landkreis-stendal.de sowie kvhs@landkreis-stendal.de möglich.