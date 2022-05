Mehr Mitspracherecht für Jugendliche im Elbe-Havel-Land

Die Bürgermeister der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land möchten in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Havelberger Jugendzentrums erreichen, dass Jugendliche mehr in die Entscheidungen der Region involviert werden. Demografiemanager Gerhard Faller-Walzer erklärt, wie das erreicht werden kann.

Einen Steg an der Havel am Havelberger Jugendzentrum – das wünschen sich die Jungen und Mädchen. Betreuer Dominique Bernd und Pascal demonstrieren, wie mühsam es ohne Steg ist, um das Kanu ins Wasser und wieder herauszubekommen.

Havelberg - Junge Menschen für die Politik begeistern. Das ist schon lange ein Ziel auf Bundesebene. Die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land hat nun mit einer Initiative den ersten Schritt für mehr Beteiligung junger Menschen in den Gemeinden getan. Mit Unterstützung des Fördervereins des Havelberger Jugendzentrums starteten sie eine Befragung von jungen Leuten, um die Wünsche und Sorgen der Jugendlichen zu erfahren und etwas dagegen zu unternehmen.

„Das Interesse bei den Jugendlichen ist definitiv da“, sagt Gerhard Faller-Walzer, Demografiemanager der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land. Mehrere Dutzend Jugendliche waren in Wust-Fischbeck und Kamern dabei und haben erklärt, was sie sich für die Zukunft wünschen. Auch wenn die Beteiligung höher sein könnte: „Wir haben über alle gängigen Kanäle geworben, um die Jugendlichen darauf aufmerksam zu machen“, sagt Faller-Walzer.

Ob Werbung in Vereinen mit Jugendlichen, bei Jugendfeuerwehren oder im Jugendzentrum direkt, ihm sei klar, dass damit nur ein Bruchteil der Jugendlichen erreicht werden könne. „Die Bekanntmachungen auf der Gemeindetafel liest so gut wie niemand.“ Der wichtigste Informationskanal sind und bleiben die Eltern“, lautet das Fazit nach der Befragung, bei der 45 Jugendliche mitmachten. Sie wünschen sich, besser per direktem Anschreiben oder digital informiert zu werden.

80 Prozent der Jugendlichen tragen Kontaktdaten in Liste ein

„Dafür haben wir eine Liste herumgegeben, wo sich jeder mit seiner Mailadresse oder Telefonnummer einträgt. Wenn wir alle Daten haben, können wir eine Gruppe zusammenstellen.“ So würde die Verbandsgemeinde sichergehen, dass sie den Datenschutz einhält und nicht ungefragt Nachrichten versendet. Schätzungsweise 80 Prozent der anwesenden Jugendlichen hätten sich dazu entschlossen, ihre Daten herauszugeben, um mitwirken zu dürfen, erklärt der Demografiemanager.

Die Jugendlichen, zehn bis 23 Jahre alt, haben unterschiedliche Wünsche genannt: Mehr Bänke zum Sitzen, Mülleimer, Treffpunkte, um mit Freunden abzuhängen, und mehr Angebote für Jugendliche wie Dorffeste.

Viele wissen laut der Umfrage nicht einmal, wer ihre Vertreter in der Gemeinde oder der Stadt sind. Ihnen ist auch nicht bekannt, an wen sie sich wenden können, wenn ihnen etwas in ihrer Gemeinde nicht gefällt. „Das wollen wir ändern“, sagt Faller-Walzer. Bei den Treffen sind ebenfalls Wünsche wie Bänke am Sportplatz in Wust und eine weitere Bank an einer Bushaltestelle in Kamern genannt worden. „Dinge, die schnell erledigt werden können.“

Probleme erklären ist wichtig

Für den Bau eines Stegs in Kamern gebe es versicherungstechnische Probleme. Denn fakt ist, die Kommune wird bei Unfällen haftbar gemacht. „Deshalb kann dieser Wunsch nicht so schnell umgesetzt werden. Das müssen wir den Jugendlichen kommunizieren. Damit sie wissen, warum etwas nicht geht oder was das Problem ist“, erklärt der Demografiemanager.

Die bisherigen Treffen sind der Auftakt gewesen, an diesem Sonnabend geht es in Schollene um 16 Uhr weiter. Geplant ist, nicht nur mit den Politikern ins Gespräch zu kommen, sondern eine eigene Nachwuchsvertretung zu gründen: „Wir wünschen uns für die Jugendlichen ein Parlament.“

Ortschaft in Anhalt-Bitterfeld bietet Jugendlichen Mitspracherecht bei Sitzungen

Es könnte sich bei lokalen Gemeindetreffen oder digitalen Zusammenkünften austauschen. Sollten Jugendliche aus Mitgliedsgemeinden auf Verbandsebene mitmachen wollen, müssten diese zwar hingefahren werden, das ließe sich jedoch mit einem Fahrdienst lösen, so Faller-Walzer. „Einige sind schon 18 Jahre alt, sie könnten Interessenten mitnehmen.“ Um nicht bei jedem Treffen anwesend zu sein, besteht auch die Möglichkeit, dass die Jugendvertreter einen Sprecher ernennen.

Die Ortschaft Muldestausee aus dem östlichen Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat bereits eine Satzung, die Jugendlichen erlaubt, an Ratssitzungen teilzunehmen, und ihnen ein Antrags-, Stimm- und Sprachrecht zusichert. So etwas könne sich der Demografiemanager auch für das Elbe-Havel-Land vorstellen.

Gerhard Faller-Walzer wünscht sich für die Zukunft nicht viel: „Ideal wäre es, wenn noch mehr Jugendliche kommen würden.“ Er finde es jedoch ganz toll, wie viele sich bereits beteiligt haben.