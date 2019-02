Auf dem Klietzer Bundeswehr-Übungsplatz herrscht derzeit reger Betrieb: Etwa 500 Infanteristen der niederländischen Armee üben hier.

Klietz l „Das 17. Motorisierte Infanterie-Bataillon der königlichen holländischen Armee übt von Montag bis Ende nächster Woche mit etwa 500 Soldaten auf unserem Platz“, berichtete Presseoffizier Patrick Becker beim Treff in der Klietzer Kaserne „Im Walde“. Mitgebracht haben die Holländer 120 Radfahrzeuge – unter anderem Fennek und Boxer – sowie zwei Bergepanzer. Ein großer Teil der Truppe verlegt heute zum Gefechtsübungszentrum (GÜZ) nach Letzlingen, andere Teile wie die Logistiker befinden sich zudem auf dem Platz in Altengrabow.

„Die Holländer üben vollkommen autark“, berichtete Platzkommandant Dirk Hoffmann auf der Fahrt zur Schießbahn 18. Soll heißen, die Soldaten und Offiziere haben alles, was sie benötigen, mitgebracht: Also auch die Verpflegung oder sämtliche Betriebsmittel wie Diesel.

Holländer sind komplett autark

Weil die Holländer mit Übungsmunition kämpfen, ist es auf dem Klietzer Platz auch nicht gar zu laut. Auch im modernen GÜZ mit seiner Übungsstadt Schnöggersburg wird kein scharfer Schuss fallen, hier wird das Gefecht elektronisch simuliert.

Bilder Der zivile Mitarbeiter Bert de Vries ist für die Pressearbeit zuständig. Im Hintergrund befindet sich der mobile Befehlsstand. Foto: Ingo Freihorst



Der Boxer sicherte die Infanteristen ab. Der rote MG-Lauf oben bedeutet, dass nur Übungsmunition verschossen wird. Foto: Ingo Freihorst



Dieser Mini-Panzer ist in die Jahre gekommen, diese Technik wird gegen moderne Boxer-Fahrzeuge ausgetauscht. Foto: Ingo Freihorst



Die Infanteristen gehören zu einem Garde-Bataillon der 13. Brigade, betonte der holländische Pressesprecher Bert de Vries, ein ziviler Mitarbeiter der Berufsarmee. Stationiert sei man in der Nähe von Eindhoven.

Endstation war Schönhauser Damm

Nach Klietz verlegt wurde das Bataillon mit der Bahn, Endstation war am Schönhauser Damm. In Deutschland wird das neue Konzept geübt, es basiert auf anderen Fahrzeugen. Für eine Übung im Bataillonsrahmen gibt es in den Niederlanden keine entsprechend großen Plätze, weshalb in Deutschland geübt wird.

Die Gefechtszentrale befand sich gerade auf der Schießbahn 18 – hier liegt auch der Feldflugplatz. Sie wird jeden Tag auf- und wieder abgebaut und verlegt, um den Anschluss an die vorrückende Truppe zu halten.

Dieser Befehlsstand ist ein Sammelsurium von Fahrzeugen, welche mit Tarnnetzen bedeckt sind, diverse Antennen ragen in den sonnigen Winterhimmel.

Infanteristen schlafen auf dem Biwakplatz

Untergebracht sind die Infanteristen auf dem Biwakplatz bei Großwudicke, sie schlafen in großen Zelten. Auf dem Klietzer Platz wird lediglich das Verteidigen geübt, das eigentliche Gefecht folgt dann in der Letzlinger Heide. Ein gepanzertes Radfahrzeug vom Typ Boxer sichert die Soldaten ab, der rote MG-Lauf obendrauf sig­nalisiert, dass nicht scharf geschossen wird. Etwas weiter im Wald steht ein Winzling von einem Panzer, einer der letzten seiner Art: Das Gefährt ist um die 30 Jahre alt, diese Technik wird nach und nach durch moderne Fahrzeuge ersetzt.

Das niederländische Heer, die „Koninklijke Landmacht“, hatte laut Wikipedia im Jahr 2011 um die 26 000 militärische und zivile Mitarbeiter, insgesamt umfasste die Königliche Armee in jenem Jahr 68 000 Mann. Über das „1. Deutsch-Niederländische Korps“ sind die holländischen Streitkräfte eng mit der Bundeswehr verzahnt.Bereits 1996 wurde im Königreich die Wehrpflicht auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, es ist seitdem eine Berufsarmee.

„Holländer und auch Belgier üben oft in Klietz, in der Regel zweimal im Jahr für je zwei, drei Wochen“, erklärte der Platzkommandant. Auch Engländer und Amerikaner waren schon in Klietz.