Militärhistoriker spricht beim Gelöbnis in Havelberg zu jungen Soldaten

Feierliches Gelöbnis in Havelberg: Hunderte Soldaten und Gäste erleben bei frostigen Temperaturen eine Zeremonie, mit der 350 junge Frauen und Männer in den Soldatenberuf aufgenommen werden.

Zu Beginn des feierlichen Appells in Havelberg schritt der Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803 Oberstleutnant Steffen Harloff (vorn von links) mit Festredner Sönke Neitzel und Bürgermeister Mathias Bölt die Front der angetretenen Soldaten ab.

Havelberg - Zigtausende Soldaten haben bereits geschworen oder gelobt, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und Recht und Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Doch was heißt das? Darüber sprach der Militärhistoriker Sönke Neitzel am Donnerstag beim feierlichen Gelöbnis in der Hansestadt, für das das Panzerpionierbataillon 803 Havelberg Gastgeber war.