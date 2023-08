Freitag und Sonnabend nutzen um die 65 Interessierte die Möglichkeit des kostenlosen Sporttreibens mit Schläger und Ball. Beim Breitensporttag in Havelberg.

Minigolfangebot auf der Havelberger Spülinsel spricht an

Hier ist die kleine Livia aus Nitzow am Zug. Aber auch, wenn der letzte Schlag so einfach aussieht, ist er manchmal doch ganz schön schwer.

Havelberg - Der Spaß am Minigolfsport hat am Freitag und Sonnabend um die 65 begeisterte Frauen, Männer und Kinder auf die Anlage des Campingplatzes auf der Spülinsel gezogen. Denn sie waren eingeladen, sich an diesen Tagen unter Anleitung von Vereinsspielern des Vereins Elbhalland, Abteilung Minigolfsport, selbst einmal mit Schläger und Minigolfball auszuprobieren.