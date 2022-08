Mit Blaulicht raus aus den Ferien in Havelberg

Eigentlich könnten die Sommerferien noch länger gehen, fanden am Dienstag Kinder im Havelberger städtischen Hort. In der Einrichtung wäre es doch so schön.

Die letzten drei Ferientage in dieser Woche sind „Blaulichttage“ im städtischen Havelberger Hort. Am Dienstag war hier die Ortsfeuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug zu Gast, am Mittwoch ist es die Johanniter Unfall-Hilfe mit einem Rettungswagen.

Havelberg - Am 24. August gehen die Ferien zu Ende. Im städtischen Hort jedoch nicht ohne ein spezielles Angebot. So wie es die gesamten sechs schulfreien Wochen lang gewesen ist. „Die letzte halbe Ferienwoche ist unsere Blaulichtwoche“, informiert die Hortleiterin Constanze Streblow. „Mit Quizrunden am Montag und der Feuerwehr hier auf dem Hof am Dienstag. Und am Mittwoch stellen Mitarbeiter der Johanniter Unfall-Hilfe den Kindern unter anderem das Innenleben eines Rettungswagens vor.“