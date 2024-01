Menschen aus der Region zwischen Elbe und Havel haben das vergangene Jahr unterschiedlich erlebt. Was ist wichtig für die kommenden Monate? Was kann besser werden?

Elbe-Havel-Land. - Wenn man sich vorstellt, dass zwischen Havelberg und Schönhausen jeden Tag rund um die Uhr eine Motorfähre alle 15 Minuten die Elbe überquert, wäre das wünschenswert. Und man muss nicht überlegen, welche Fähre ist dran, denn es gibt nur eine mit gebündelten Kräften. Eine große Gemeindeverwaltung, Schulen sind im Ort, denn es gilt: „Kleine Füße – kurze Wege“. Diese gedanklichen Skizzen entsprangen den Worten von Christoph von Katte aus Kamern. Der Alltag im Elbe-Havel-Land sieht anders aus, aber es ist Neujahr und Zeit zum Nachdenken, was alles möglich sein könnte. Was war bemerkenswert im Jahr 2023 und was vergisst man lieber? Soll etwas aus dem alten Jahr weitergehen? Was könnte 2024 unter Gutem verbucht werden? Eine Volksstimme-Umfrage zum Jahreswechsel zeigt, was Menschen zwischen Elbe und Havel bewegt.