Mit Sandsäcken über den Hohengöhrener Sportplatz

Pia Päge und ihr Sohn Luca wetteifern beim Schubkarrenrennen. In den Karren lagen je zwei Sandsäcke, welche noch vom Hochwasser aus dem Jahr 2002 stammen.

Hohengöhren - Die Freizeitsportler aus Hohengöhren und die Ortschaft überhaupt hatten großes Glück gehabt, dass sie vom ganz in der Nähe tobenden Waldbrand verschont geblieben sind: Der Wind hatte die Flammen in die andere Richtung geweht. Der Sportplatz grenzt unmittelbar an dieses Waldstück ...