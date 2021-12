Mobilem Impfteam in Havelberg stehen nur 250 Impfdosen bereit

Bis zu 800 Corona-Impfungen wollte das mobile Impfteam am Donnerstag, 2. Dezember, in Havelberg vornehmen. Wegen der Knappheit des Impfstoffes stehen nur 250 Impfdosen zur Verfügung.

Für den mobilen Impftag am Donnerstag in Havelberg steht nicht genug Impfstoff zur Verfügung.

Havelberg - Nun ist das eingetreten, was er befürchtet hat: Havelbergs Bürgermeister Bernd Poloski (parteilos) hat Mittwoch früh von der Knappheit des Impfstoffes im Landkreis Stendal erfahren. Bis zum 7. Dezember stehen bei den Terminen des mobilen Impfteams je Ort nur 250 Impfdosen zur Verfügung. Das betrifft also auch den Impftermin am Donnerstag, 2. Dezember, von 10 bis 17.30 Uhr im Havelberger Impfzentrum. „Das ist großer Mist“, sagt der Bürgermeister und befürchtet, dass die Impfwilligen schon weit vor der Öffnungszeit Schlange stehen und nicht alle eine Spritze bekommen können. Deshalb appelliert er an alle Impfwilligen, sich in Geduld zu üben und Verständnis für die aktuelle Situation aufzubringen, auch wenn das schwer ist.

Der Landkreis schreibt auf seiner Internetseite, dass ab Mitte nächster Woche wieder ohne Beschränkungen geimpft wird, wenn die bestellten Impfdosen so kommen, wie sie bestellt sind. Der Leiter des Impfteams Friedhelm Cario hatte im Gespräch am Dienstag zugesichert, dass Havelberg künftig regelmäßig mit bei den mobilen Terminen berücksichtigt wird. Darauf setzt auch der Bürgermeister und sichert weiterhin die Unterstützung durch Mitarbeiter der Stadt zu.

Hausärzte impfen weiterhin wie geplant

Bei den Hausärzten läuft das Impfen wie geplant weiter, sagt der kassenärztliche Sprecher Dr. Karsten Gilbrich. Impfstoff ist noch vorrätig. Die Altersheime im Elb-Havel-Winkel sind durchgeimpft. Allein in Klietz haben in den vergangenen anderthalb Wochen um die 1000 Menschen ihre Corona-Schutzimpfung erhalten. Manchmal sei Geduld in der Warteschlange gefragt. Auch in Schönhausen werden viele Impfungen vorgenommen.