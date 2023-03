Unter Federführung der Wasserwacht des DRK haben insgesamt 50 Freiwillige am Sonnabend in und um Havelberg Müll gesammelt. Viele Kinder waren dabei, die sich auch über den Besuch des Bürgermeisters freuten.

Havelberg - Kurz bevor der Frühling so richtig in Schwung kommt, fand in und um Havelberg eine Müllsammelaktion statt. Unter Federführung der Wasserwacht östliche Altmark (Ortsgruppe Havelberg) erklärten sich rund 50 freiwillige Helfer bereit, all das einzusammeln, was andere gedankenlos in der Natur entsorgen.