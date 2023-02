Museum in Havelberg macht mit Fotos und Münzen Geschichte erlebbar

Havelberg - Auf ein endlich wieder fast normales und somit zufriedenstellendes Museumsjahr blickt die Leiterin des Prignitz-Museums Havelberg Antje Reichel zurück. Nach den vielen Einschränkungen durch Corona begrüßten die Mitarbeiter 2022 fast 8000 Besucher. „Damit sind die Zahlen in etwa wieder so wie vor der Pandemie“, freut sie sich und hofft auf noch mehr Gäste in diesem Jahr. Wozu auch Neuerungen, Veranstaltungen und Sonderausstellungen beitragen sollen.