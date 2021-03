Von 90 Millionen Euro Flutschäden ist bereits viel abgearbeitet. Doch in Klietz oder Schönhausen stehen noch einige Maßnahmen an.

Elbe-Havel-Land l Mit 358 Maßnahmen, die abgeschlossen beziehungsweise noch in Bearbeitung sind, ist hinter immerhin 90 Prozent alles Maßnahmen im Elbe-Havel-Land ein Haken gemacht. Einst waren für die 450 Projekte in den Orten und im Außenbereich 80 Millionen Euro veranschlagt – diese Summe ist bedingt durch Preissteigerungen und zusätzliche notwendige Leistungen auf inzwischen 96 Millionen Euro angewachsen. Entsprechende Erhöhungsanträge sind gestellt und bisher von den Fördermittelgebern auch positiv beschieden worden.



„Ein Riesenbrocken ist realisiert“, fasste Peter Hackel unlängst bei der Präsentation des Statusberichtes vor dem Bauausschuss des Verbandsgemeinderates zusammen. Der Hohengöhrener ist auch jetzt im Ruhestand für ein paar Stunden noch Mitarbeiter des Igea-Ingenieurbüros, das das Bauamt seit 2015 bei der Abarbeitung der Flutschäden unterstützt. Derzeit müssen nicht nur Maßnahmen begleitet und angeschoben werden, sondern nach Abschluss der Projekte auch die Verwendungsnachweise für die Fördermittelgeber erstellt werden. „Die Zusammenarbeit zwischen Igea und Bauamt läuft optimal, deshalb konnte auch schon so viel umgesetzt werden“, resümiert er. 90 Prozent aller bisherigen Aufträge sind an Firmen im Landkreis Stendal vergeben worden. Ziel ist es, bis Ende kommenden Jahres 99,5 Prozent des Gesamtvolumen abgearbeitet zu haben, so dass für das allerletzte Jahr nur noch ganz wenig übrig bleibt.



Das steht noch an

Vor allem in den Gemeinden Klietz und Schönhausen stehen noch zahlreiche Maßnahmen aus. So kann im Klietzer Bereich nach der in diesem Jahr endenden Deichsanierung erst jetzt mit der Herrichtung eines Großteils der Wege und Brücken begonnen werden. Ähnlich sieht es in Hohengöhren ist, wo die Schwerlaster noch über die Wirtschaftswege rollen. In Hohengöhren stehen außerdem innerörtlich mit der Dammstraße für knapp 300.000 Euro noch große Projekte bevor. In Schönhausen sind Sanierungen am Mauerwerk vom Gärtnerhaus und Torhaus des Museums nötig, die Herrichtung der Hülle des Speichers am Park und natürlich die Abschnitte 2 und 3 im Park. In Klietz wartet noch ein großes innerörtliches Projekt – der Trübenweg für 660.000 Euro – auf die Erneuerung. Der Naturlehrpfad um den See soll dieses Jahr für knapp 150.000 Euro flutsaniert werden. Ersatzpflanzungen in der Klietzer Gemarkung sind mit knapp 200.000 Euro veranschlagt.



In der Gemeinde Kamern laufen gerade Radwegebauten, in Schönfeld wird die Dorfstraße saniert und in Wulkau stehen die Friedensstraße und der Seeweg an.



In Schollene fehlt neben Wegen und Brücken noch der Rastplatz.



In Sandau warten lediglich zwei Wege für 364.000 Euro noch auf Sanierung, aber erst nächstes Jahr.



Die Verbandsgemeinde selbst hat in diesem Jahr mit dem Neubau der Brücke über den Alten Landgraben, über die der Weg zur Arneburger Fähre führt, nur noch eine Maßnahme offen. Knapp 400.000 Euro sind veranschlagt. Wer zur Fähre will, muss dann Umleitung fahren.



In Wust-Fischbeck gibt es noch einige nicht erneuerte Wirtschaftswege, außerdem beispielsweise die Straße durch die Fischbecker Feldsiedlung. Und auch der Wuster Park als Mammutprojekt ist 2022 auch noch für 2,3 Millionen Euro zu sanieren.