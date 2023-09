In welchen Ort geht’s hier hinein? In Kuhlhausen fehlt seit dem Pferdemarkt das Ortseingangsschild. So wie hier hat die Straßenmeisterei auch am Ortseingang von Havelberg ein 50er-Schild aufgestellt, bis die neuen Ortsschilder da sind.

Havelberg - In der Hansestadt Havelberg sind in den vergangenen Tagen wahrscheinlich im Zuge des Pferdemarktes zwei Ortsschilder abhanden gekommen. So fehlen die Eingangsschilder am Ortseingang von Sandau kommend und das in Kuhlhausen, von Garz her kommend.